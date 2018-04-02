Праздничный концерт пройдет 31 мая на столичной площадке Известия Холл. Владимир Кузьмин отметит свой День рождения большим сольным концертом. Его простые и мелодичные песни затронут каждого слушателя, а умение донести душевные переживания искренне, без малейшего стеснения, очаровывает раз и навсегда.

Праздничный концерт пройдет 31 мая на столичнойплощадке Известия Холл. Владимир Кузьминотметит свой День рождения . Его простые и мелодичные песни затронуткаждого слушателя, а умение донести душевные переживания искренне, безмалейшего стеснения, очаровывает раз и навсегда.В 6 лет он написал первую песню,в 6 классе организовал свою первую рок-группу, которая несколько лет успешноповышала музыкально-образовательный уровень сверстников на школьных вечерахвплоть до выпускного. Спустя пятьдесят с лишним лет Народный артист России, неоднократныйпобедитель в номинациях "Песня года", "Золотой граммофон", споет нам своилучшие песни.Его многогранная деятельность в роли композитора, поэта, певца,мультиинструменталиста за сорок лет на профессиональной сцене позволила успешновыпустить несколько десятков альбомов и обрестимножество преданных поклонников. Каждая работа Владимира Кузьмина неповторима иуникальна – в чем-то автобиографическое произведение, посвященное историилюбви, друзьям, семье и личным переживаниям: "Пять минут от доматвоего", "Я не Казанова", "Сибирские морозы","Симона", "17 лет", "Тоска", "Лед слезыльет", "Еще вчера", "Голос", "Эй, красотка!" и еще много хитов.31 мая 2018 года, 20:00Концертный зал "Известия Холл"12+