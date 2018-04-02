Во Владимирской области Всероссийская профилактическая акция начнется 4 апреля в гимназии №23 города Владимира.

С 4 по 6 апреля, в преддверии Всемирного дня здоровья, во Владимире пройдет серия медико-просветительских мероприятий в рамках Всероссийской профилактической акции «Будь здоров!».Организаторами акции выступают Министерство здравоохранения РФ, Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики», Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины при поддержке департамента здравоохранения администрации Владимирской области, Федерального агентства по делам молодежи, Роспатриотцентра и Ассоциации волонтёрских центров.Во Владимирской области Всероссийская профилактическая акция начнется 4 апреля в гимназии №23 города Владимира. Там для школьников пройдет театрализованная акция, направленная на профилактику потребления психоактивных веществ.5 апреля в здании Областного центра медицинской профилактики пройдет «круглый стол» на тему «Здоровье для всех» с участием представителей сферы здравоохранения и образования, регионального управления Роспотребнадзора, Молодежного правительства Владимирской области и общественных организаций. Модератором дискуссии выступит заместитель главного врача Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины Анатолий Ильин.Продолжится профилактическая акция 6 апреля во Владимирском базовом медицинском колледже, где состоится квест для школьников «Будь здоров». Ребят познакомят с основными правилами здорового образа жизни, расскажут о здоровом питании, о правилах личной гигиены, здорового сна и о других составляющих ЗОЖ.