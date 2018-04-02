Авария произошла вечером в воскресенье, 1 апреля

Во Владимире столкнулись две легковушки: один из водителей погиб.Как сообщают в пресс-службы Госавтосинпекции, авария произошла поздно вечером в воскресенье, 1 апреля, в 22.30. При движении в сторону Нижнего Новгорода 27-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Ford, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2107.В результате погиб 25-летний водитель отечественной легковушки. Правоохранители устанавливают причины аварии.