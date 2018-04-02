Жена футболист Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко решила рожать не за границей, как это любят звезды, а в подмосковном клиническом госпитале Лапино. Именно здесь мамами стали Анна Хилькевич, Альбина Джанабаева, Ксения Собчак.

Жена футболист Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко решила рожать не за границей, как это любят звезды, а в подмосковном клиническом госпитале "Лапино". Именно здесь мамами стали Анна Хилькевич, Альбина Джанабаева, Ксения Собчак.Костенко, как говорят, выбрала для себя VIP-апартаменты из нескольких комнат. Там есть джакузи, телевизор, гипоаллергенная мягкая мебель кровать-трансформер, кровать для гостей. В стоимость проживания также включено шестиразовое питание пятизвездочного отеля.Причем кормят шесть раз в день – бе­лой и красной рыбой на пару, нежирным мясом, салатами, кашами. А для малыша подготовлена отдельная детская с красивой кроваткой, пеленальным столиком и всем необходимым."Цена в среднем составляет 450 ты­сяч рублей, – сообщили в клинике. – В контракт входят ведение родов, лабораторные исследования, кардиотокография и УЗИ, анестезия, консультации гинеколога в течение по­лутора месяцев и другие опции".Как сообщает , если роды будет принимать сам Марк Курцер, один из лучших акушеров страны и ди­ректор "Лапино", то стоимость может вырасти до 1 миллиона рублей. Впрочем, для именитых клиентов Марк Аркадьевич часто делает скидки.Простых людей все это, конечно, возмущает. Им непонятно, что для России сделали Тарасов и Костенко, на чем заработали миллионы...Напомним, 29 января состоялось венчание футболиста и модели. Таинство прошло в столичном храме Сорока Севастийских Мучеников. Затем влюбленные отправились на банкет в отель "Ритц Карлтон". Дмитрий и Анастасия пригласили на торжество 150 человек – родственников и друзей. Развлекали публику "золотой голос России" Николай Басков и Виктория Лопырева. Расписались влюбленные еще 9 января в Кутузовском ЗАГСе столицы. Говорят, Костенко и Тарасов так скоропалительно поженились именно из-за беременности девушки. Судя по опубликованным фото, слухи подтвердились.