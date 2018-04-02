При пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово до экстренных служб так и не дошел автоматический сигнал тревоги. Это произошло из-за жуткого ляпа охраны объекта, рассказал директор Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев.

При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово до экстренных служб так и не дошел автоматический сигнал тревоги. Это произошло из-за жуткого ляпа охраны объекта, рассказал директор Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев.По словам специалистов, пожарная тревога в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" был переведен на ручное управление. Сигнал о возгорании поступал к охраннику на первый этаж, который должен был выполнять остальные действия вместо автоматики. Однако этого не произошло."Если бы сигнализация была включена в автоматическом режиме, то мгновенно должны были включиться системы дымоудаления, лифты – опуститься на первый этаж, все эскалаторы должны были переключиться на спуск, а двери эвакуационных выходов – разблокироваться. Но сигнализация находилась в ручном управлении, а потому охраннику самому нужно было нажимать на пульте кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов. Он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре", – цитирует "Российская газета" директора Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Рината Еникеева.Тем временем стало известно, что директор Росгвардии Виктор Золотов поручил подчиненным направить в Следственный комитет обращение о привлечении к уголовной ответственности сотрудников кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля. Руководство ведомства считает, что они совершили преступление, допустив к работе на объекте массового пребывания неподготовленных охранников.Выяснилось, что у частной охранной организации "Центр защиты" не было права оказывать охранные услуги в таких местах, как торговые центры. "Если бы такой пункт был у них в лицензии, то сотрудникам охранного предприятия пришлось бы проходить специальное обучение навыкам поведения во время чрезвычайной ситуации. Поскольку никакой подготовки охранники не проходили, они оказались не готовы к такой ситуации и повели себя так, как повели", – цитирует "" советника директора Росгвардии Александра Хинштейна."Один из охранников не привел в действие систему оповещения, пояснив затем, что он просто растерялся. Другие не приняли мер к эвакуации посетителей, разблокированию пожарных выходов и действий, направленных на помощь гражданам", – добавил он.Напомним, жуткий пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел днем 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человека. По факту трагедии возбуждено несколько уголовных дел. Как писали Dni.Ru, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку из-за пожара.