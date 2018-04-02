При пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово до экстренных служб так и не дошел автоматический сигнал тревоги. Это произошло из-зак жуткого ляпа охраны объекта, рассказал директор Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев.

При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово до экстренных служб так и не дошел автоматический сигнал тревоги. Это произошло из-зак жуткого ляпа охраны объекта, рассказал директор Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев.По словам специалистов, пожарная тревога в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" был переведен на ручное управление. Сигнал о возгорании поступал к охраннику на первый этаж, который должен был выполнить все остальные действия в вместо автоматики. Этого, однако, так и не произошло."Если бы сигнализация была включена в автоматическом режиме, то мгновенно должны были включиться системы дымоудаления, лифты опуститься на первый этаж, все эскалаторы должны были переключиться на спуск, а двери эвакуационных выходов разблокированы. Но сигнализация находилась в ручном управлении, а потому охраннику самому нужно было нажимать на пульте кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов. Но он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре", – цитирует "Российская газета" директора Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Рината Еникеева.Материал дополняется