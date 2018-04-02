Хотят быть депутатами. Во Владимире закончен отборочный тур в Молодёжную Думу 4 состава. Кандидаты представили на суд действующих депутатов ЗакСобрания свои проекты и законодательные инициативы. Из 50 идей, оргкомитету нужно выбрать 38 самых достойных, их авторы и пройдут в новый состав Молодёжной думы. Среди проектов: ужесточение наказания за переход дороги в неположенном месте, парламентский саммит и запрет смартфонов в школе.

02.04.2018Хотят быть депутатами. Во Владимире закончен отборочный тур в Молодёжную Думу 4 состава. Кандидаты представили на суд действующих депутатов ЗакСобрания свои проекты и законодательные инициативы. Из 50 идей, оргкомитету нужно выбрать 38 самых достойных, их авторы и пройдут в новый состав Молодёжной думы. Среди проектов: ужесточение наказания за переход дороги в неположенном месте, парламентский саммит и запрет смартфонов в школе. Последнюю инициативу выдвинула Анастасия Серавнина, ученица 11 класса, предлагает на время занятий пользоваться школьникам старыми мобильными телефонами, чтобы не отвлекаться от учёбы.Анастасия Серавнина, кандидат в Молодежную думу 4 состава: "У меня был социальный опрос среди учителей школы, в которой я на данный момент обучаюсь. И 50% учителей сказали, что телефоны не нужны в нашей школе, вот именно смартфоны, которые оборудованы большим количеством функций различных. 85% учителей сказали, что они мешают учащимся в обучающем процессе и способствуют худшему усвоению материала".Настя уверена, что сейчас заставить школьника выключить смартфон у учителя нет оснований, но с принятием закона, ситуация изменится. Среди участников конкурса есть депутаты прошлого состава Молодёжной думы, которые хотят продолжить свою карьеру в парламенте. Депутаты ЗакСобрания отмечают, что с каждым годом выбрать из числа конкурсантов лучших, всё сложнее. Потому что уровень подаваемых проектов становится всё выше.Ольга Хохлова, зам. председателя ЗакСобрания области: "Идея, сама идея, во многих выступлениях есть. И это, действительно, радует. Когда мы набирали первую думу, были очень сырые работы. Ребята приходили просто: Вот хотим, чтобы это изменилось. А как это изменить? Что для этого нужно сделать? - Мы задавали много вопросов. Сегодня мы уже задаем вопросы о качестве законодательной инициативы".Метки: общество, политика, закон, ЗакСобрание, депутаты, дума, молодежь, Хохлова