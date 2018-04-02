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<a href="http://33live.ru/novosti/02-04-2018-za-neubrannyj-sneg-shtraf.html" target="_blank">За неубранный снег - штраф</a> - Когда снег тает не в радость. В одном из домов по проспекту Ленина от весенней капели может появиться грибок. А всё потому, что управляющая компания не убрала вовремя снег. Что сказал директор в своё оправдание, и как наказывается неуборка снега? Александр Инин выехал к жителям проблемного дома.