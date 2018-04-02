Произошло 355 дорожных происшествий с материальным ущербом, выявлено 52 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 30 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 ребенка. ДТП с участием водителей в момент ДТП находящихся в состоянии опьянения не зарегистрировано. Произошло 355 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 52 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Киржачский район:По предварительной информации, 26.03.2018 г. в 01:40 на 152 км а/д А-108 (Московское Большое Кольцо) водитель а/м Мерседес–Бенц 1970 г.р. совершил столкновение с впереди двигавшимся а/м Вольво под управлением водителя 1988 г.р. В результате ДТП водитель а/м Мерседес–Бенц с диагнозом: рассечение лобной части головы – направлен на амбулаторное лечение.г. Владимир:По предварительной информации, 27.03.2018 г. в 19:30 на 29 км а/м М-7 Волга подъезд к г.Владимиру водитель а/м Ваз-21099 1958 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с а/м Тойота-Ярис под управлением водителя 1993 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП: 1. водитель а/м Ваз-21099, диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, перелом левого бедра, перелом левой голени, разрыв селезенки – госпитализирован. 2. водитель а/м Тойота-Ярис, диагноз: ушиб грудной клетки – направлен на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 28.03.2018 г. в 16:50 в г. Ковров, ул. Федорова д. 17 водитель а/м Тойота – Венза 1964 г.р. допустил наезд на пешехода 2009 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пострадал пешеход, диагноз: черепно-мозговая травма, перелом левой голени – госпитализирован.Суздальский район:По предварительной информации, 29.03.2018 г. в 08:40 на 17 км а/д г. Владимир – Юрьев-Польский водитель а/м Мерседес-Бенц 1983 г.р., двигаясь по закруглённому участку автодороги, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части дороги. В результате ДТП водитель а/м Мерседес-Бенц, д/з: вывих правого плеча – направлен на амбулаторное лечение.Селивановский район:По предварительной информации 31.01.2018 г. в 07:20 на 94 км а/д Владимир – Муром - Арзамас водитель а/м Хендай НД85 1971 г.р., двигаясь по направлению в сторону г. Муром, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении а/м Хонда-Аккорд под управлением водителя 1989 г.р., и движущимся во встречном направлении а/м БМВ-320I под управлением водителя 1991 г.р. В результате ДТП: 1. водитель а/м БМВ-320I от полученных травм скончался на месте происшествия, до приезда кареты скорой помощи. 2. водитель а/м Хендай-НД85, диагноз: закрытый перелом левой голени – госпитализирован.Ковровский район:По предварительной информации, 30.03.2018 г. в 00:05 г. Ковров ул. Лопатина у д.30 водитель а/м Киа–Рио, 1993 г.р., выехал за приделы проезжей части дороги, где совершил наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП: 1. пассажир а/м 1995 г.р., д/з: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, – госпитализирована; 2. водитель а/м с д/з: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга – направлен на амбулаторное лечение.г. Владимир:По предварительной информации, 01.04.2018 г. в 22:30 г. Владимир ул. Горького д. 106 (на М–7 «Волга») водитель а/м Форд–Фокус 1990 г.р., при движении в сторону г. Н.-Новгород, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с а/м ВАЗ–2107 под управлением водителя 1992 г.р. В результате ДТП: 1. водитель а/м ВАЗ–2107 от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. 2. пассажир а/м ВАЗ–2107 1997 г.р., диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом правой лодыжки – амбулаторно. 3. пассажир а/м ВАЗ-2107 1992 г.р., диагноз: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом левой ключицы слева – амбулаторно. 4. пассажир а/м ВАЗ–2107 1996 г.р., диагноз: закрытый перелом четвертого пальца левой кисти, ушиб мягких тканей головы, ушиб левой голени – направлен на амбулаторное лечение.