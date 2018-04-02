Актриса Анна Хилькевич заявила, что ждет ребенка. Она приняла участие в откровенной фотосессии.

Актриса Анна Хилькевич заявила, что ждет ребенка. Она приняла участие в откровенной фотосессии.Артистка подтвердила слухи о беременности. Похоже, она была рада наконец рассказать правду: теперь ей не придется скрывать изменившуюся фигуру за безразмерными платьями."Это беременность не заставила долго ждать подходящего момента для официального заявления – то и дело у журналистов возникают вопросы касаемо моего здоровья и слухов вокруг положения", – заявила она. Хилькевич добавила, что не видит смысла скрывать то, что к лицу любой женщине.Хилькевич приняла участие в откровенной фотосессии для журнала "ОК!". Она показала журналистам сильно округлившийся живот.Материал дополняется