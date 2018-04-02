Зарезал маленькую дочь и жену, а потом покончил с собой. Именно так, по мнению следователей развивались события в ночь на 1 апреля в Вязниках. Предположительно, 27-летний глава семейства переживал из-за проблем с деньгами. В однокомнатной малосемейке кроме супругов и общей годовалой дочери, проживали двое детей от первого брака женщины. После рождения малышки жить приходилось на одну зарплату мужа, но помогали родственники. Следствие отмечает, что семья была благополучная.

02.04.2018Зарезал маленькую дочь и жену, а потом покончил с собой. Именно так, по мнению следователей развивались события в ночь на 1 апреля в Вязниках. Предположительно, 27-летний глава семейства переживал из-за проблем с деньгами. В однокомнатной малосемейке кроме супругов и общей годовалой дочери, проживали двое детей от первого брака женщины. После рождения малышки жить приходилось на одну зарплату мужа, но помогали родственники. Следствие отмечает, что семья была благополучная. 31 марта, глава семейства рано отправил детей спать, а около полуночи нанёс множественные ножевые ранения своей годовалой дочке, а потом также убил жену. Из-за глубокого сна ни маленькая дочь, ни женщина не сопротивлялись. После мужчина пошёл на железнодорожную станцию и там совершил самоубийство. Двоих старших детей 5 и 12 лет следователи нашли в квартире, дети уже проснулись и сидели запертыми с трупами. Сейчас их под опеку взяла мама погибшей женщины, с ними будут работать психологи. Следователям же предстоит выяснить причину этого страшного преступления.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Скорее всего, и психическое состояние мужчины. У всех оно разное, на учётах он, конечно, нигде не состоял, но сейчас посмертно назначена судебная и психиатрическая экспертиза, чтобы всё-таки определить, из образа будем собирать данные, подавать их эксперту. От родных, близких, медицинские карты, всё это будет определять, каково же было психологическое и психическое состояние".Метки: криминал, убийство, следствие, уголовное дело, суицид, самоубийство