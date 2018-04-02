В течение четырех дней турнира сборные команды из 25 подразделений аппарата главка боролись за призовые места...

В период с 27 по 30 марта 2018 года проходил чемпионат аппарата ГУ МВД России по г. Москве по мини-футболу, посвященный памяти полковника милиции Константина Юрьевича Царева. В состязаниях приняли участие более 200 сотрудников столичного гарнизона полиции.В течение четырех дней турнира сборные команды из 25 подразделений аппарата главка боролись за призовые места. Во время матчей можно было увидеть яркий пример спортивного мастерства, командного духа.Победителями чемпионата стали футболисты команды ФКУ «Главный центр хозяйственного, транспортного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по г. Москве», обыгравшие в финале со счетом 7:1 команду Управления профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве. Третье место заняла команда Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве.«Это первая золотая медаль нашего подразделения. Мы стремились к победе с первого матча. К чемпионату подошли ответственно, команда еженедельно собиралась для тренировок. Как капитану команды приятно отметить, что среди наших игроков чувствовалась воля к победе, все были максимально сконцентрированы», – отметил заместитель начальника отдела по организации торгов ФКУ «Главный центр хозяйственного, транспортного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по г. Москве» капитан внутренней службы Михаил Левин.В торжественной обстановке призерам чемпионата аппарата ГУ МВД России по г. Москве вручили медали и грамоты, а победители, завоевавшие первое место, пополнили свою коллекцию золотым кубком.Справочно:Константин Юрьевич Матвеев прошел долгий путь от инструктора-методиста по спорту до начальника Управления профессиональной подготовки сотрудников милиции. Являясь мастером спорта СССР по лыжам, большую часть в его жизни занимали занятия физической культурой и спортом. Под его руководством и непосредственном участии были организованы многие спортивно-массовые мероприятия в системе МВД и ГУВД по г. Москве.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве