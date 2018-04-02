Наташа Королева прокомментировала провокационную деятельность своего супруга, танцора стриптиза Сергея Глушко. Артистка весьма жестко и конкретно высказала свою точку зрения.

Наташа Королева прокомментировала провокационную деятельность своего супруга, танцора стриптиза Сергея Глушко. Артистка весьма жестко и конкретно высказала свою точку зрения.Сергей Глушко (настоящее имя мужа Наташи Королевой) регулярно постит на своей официальной страничке в социальной сети Instagram весьма двусмысленные фотографии и видео. В этих публикациях стриптизер частенько представлен полуобнаженным, демонстрирующим накачанные части тела.Кроме того, Тарзан (сценический псевдоним Глушко) выкладывает кадры со своих выступлений и прочих съемок. К примеру, на днях Сергей опубликовал отрывок из клипа Ирины Салтыковой. По сюжету, гламурная блондинка скидывает легкий халатик леопардовой расцветки и медленно спускается в бассейн, где ее уже с хищным видом дожидается Тарзан. "Когда деревья были большими...)" – коротко подписал видео Глушко.Речь идет о клипе Ирины Салтыковой на песню "Белый шарфик". Композиция увидела свет в далеком 1998 году. Отметим, что тогда Сергей не был женат на Наташе Королевой, однако это обстоятельство не помешало многочисленным подписчикам в комментариях задаться вопросом, как она относится к провокационной деятельности своего благоверного.В недавнем интервью Королева жестко ответила на любопытство общественности. "В интернете огромное количество всего, что касается нашей семьи. Как правило, незаконного! Мой супруг является по своему увлечению артистом стриптиза. Что такое стриптиз? Он предполагает обнажение на сцене. Мы с мужем 17 лет. Поверьте, я уже давно ни на что не реагирую", – цитирует Наташу Королеву .