Женщина, ранее проживавшая с сыном потерпевшей, похитила у неё более 18 000 рублей.

Следственным отделом Отд МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела по факту кражи 19 000 рублей у местной жительницы. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража), предъявлено бывшей сожительнице сына потерпевшей.Установлено, что, в марте текущего года обвиняемая, 29-летняя жительница города Коврова, находилась в гостях у матери своего бывшего сожителя, с которой поддерживала дружеские отношения. Узнав, где хозяйка квартиры хранит деньги и выбрав подходящий момент, обвиняемая забрала из тайника около 19 000 рублей и скрылась. Похищенные деньги она потратила на собственные нужды.После поступившего в полицию заявления ковровчанка была задержана и созналась в содеянном. Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, женщина полностью возместила.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.