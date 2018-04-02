По подложным документам женщина незаконно оформила материнский капитал и получила пособия на двоих несуществующих детей, завладев деньгами в общей сумме 1 300 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы города Вязники. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Противоправная деятельность местной жительницы была выявлена и задокументирована сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Вязниковского ОМВД в декабре 2017 года.Установлено, что обвиняемая на протяжении пяти лет по подложным документам на двоих несуществующих детей получала все положенные федеральным и областным законодательством пособия. Кроме того, женщина незаконно получила государственный сертификат на материнский капитал, впоследствии распорядившись полученными денежными средствами для улучшения жилищных условий – приобрела земельный участок под строительство дома.В общей сложности жительница города Вязники незаконно завладела деньгами в сумме 1 300 000 рублей.Свою вину в инкриминируемом деянии обвиняемая признала полностью. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.