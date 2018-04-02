Осужденный на 22 года за съемки детского порно артист Мухтар Гусенгаджиев вел насыщенный образ жизни. Он всеми силами стремился к звездной славе.
Осужденный на 22 года за съемки детского порно артист Мухтар Гусенгаджиев вел насыщенный образ жизни. Он всеми силами стремился к звездной славе.
Мухтар Гусенгаджиев родился
20 мая 1964 года в Дагестане. После школы окончил цирковую
и театральную школы. С 1989 по 2000 годы работал
в различных театрах и цирках по всему миру, включая знаменитый
театр Zumanity компании Cirque du Soleil. С 2005 года активно снимался
в кино.
За его плечами больше 30 ролей в кино и сериалах. Среди
них: "Последний из Магикян", "Кулагин и партнёры",
"Карпов", "Дорогая Маша Березина" и другие. Судя по всему,
он был достаточно самолюбив. В социальной сети, на своей странице, он
выкладывал фотографии с разными знаменитостями, в том числе и голливудскими, но
сам так и остался в тени.
Гусенгаджиев следит за
своим здоровьем. Он даже был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как "самый
гибкий мужчина планеты". Он активно путешествовал, вел семинары о
личностном росте, на которых рассказывал о самосовершенствовании. В общем, можно сказать, что Мухтар вел действительно роскошную жизнь, пусть
и не столь открыто.
На одном из таких
семинаров Мухтар и познакомился с мамой девочки, над которой он впоследствии
надругался. У них быстро завязались близкие отношения. Женщина не раз приходила
в гости к артисту, а потом и вовсе переехала к нему. На данный момент артист холост. Однако успел дважды
развестись. У него растут двое детей – мальчик и девочка.
Главной страстью
Мухтара всегда оставалась сцена. Но несмотря на то, что мужчина пробовал
сниматься в Голливуде, успеха эти попытки ему это так и не принесли.
Напомним, в ходе проведенных обысков
по месту жительства у Гусенгаджиева были обнаружены видеозаписи
порнографического содержания с изображением малолетних детей. Приговором
Гусенгаджиеву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии строгого режима, передает.