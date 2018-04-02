Осужденный на 22 года за съемки детского порно артист Мухтар Гусенгаджиев вел насыщенный образ жизни. Он всеми силами стремился к звездной славе.

Осужденный на 22 года за съемки детского порно артист Мухтар Гусенгаджиев вел насыщенный образ жизни. Он всеми силами стремился к звездной славе.Мухтар Гусенгаджиев родился20 мая 1964 года в Дагестане. После школы окончил цирковуюи театральную школы. С 1989 по 2000 годы работалв различных театрах и цирках по всему миру, включая знаменитыйтеатр Zumanity компании Cirque du Soleil. С 2005 года активно снималсяв кино.За его плечами больше 30 ролей в кино и сериалах. Срединих: "Последний из Магикян", "Кулагин и партнёры","Карпов", "Дорогая Маша Березина" и другие. Судя по всему,он был достаточно самолюбив. В социальной сети, на своей странице, онвыкладывал фотографии с разными знаменитостями, в том числе и голливудскими, носам так и остался в тени.Гусенгаджиев следит засвоим здоровьем. Он даже был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как "самыйгибкий мужчина планеты". Он активно путешествовал, вел семинары оличностном росте, на которых рассказывал о самосовершенствовании. В общем, можно сказать, что Мухтар вел действительно роскошную жизнь, пустьи не столь открыто.На одном из такихсеминаров Мухтар и познакомился с мамой девочки, над которой он впоследствиинадругался. У них быстро завязались близкие отношения. Женщина не раз приходилав гости к артисту, а потом и вовсе переехала к нему. На данный момент артист холост. Однако успел дваждыразвестись. У него растут двое детей – мальчик и девочка.Главной страстьюМухтара всегда оставалась сцена. Но несмотря на то, что мужчина пробовалсниматься в Голливуде, успеха эти попытки ему это так и не принесли.Напомним, в ходе проведенных обысковпо месту жительства у Гусенгаджиева были обнаружены видеозаписипорнографического содержания с изображением малолетних детей. ПриговоромГусенгаджиеву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием висправительной колонии строгого режима, передает.