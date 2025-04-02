114 школьников из Владимирской области показали свои знания истории. В ДДюТ ЗакСобрание области совместно с региональным отделением «Российского фонда мира» провели конкурс «Пройдем

114 школьников из Владимирской области показали свои знания истории. В ДДюТ ЗакСобрание области совместно с региональным отделением «Российского фонда мира» провели конкурс «Пройдем дорогами войны». Между собой соревновались 19 команд. Тема каждого вопроса так или иначе касалась истории Великой Отечественной войны. Готовились основательно, говорят участники. Даниил Дейнеко, ученик Вольгинского лицея Происходила командная работа. Мы старались