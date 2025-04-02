Общая сумма выплат составила более 33 миллионов рублей.

В этом году 515 правопреемников во Владимирской области получили пенсии умерших родственников, общая сумма выплат составила более 33 миллионов рублей. За прошедший год начисления после смерти граждан получили 1490 человек. В Социальном фонде России пояснили, что накопления могут быть выплачены правопреемникам в случае, если человек не дожил до назначения выплат.Чтобы заранее определить наследников пенсионных накоплений, гражданин должен подать заявление в Отделение СФР, указав конкретных правопреемников. В случае отсутствия такого заявления, средства получат правопреемники первой или второй очереди, включая детей, супругов, родителей и других близких.Для получения выплат необходимо обратиться в течение 6 месяцев со дня смерти родственника. При постфактумном обращении потребуется судебное разбирательство. Размер выплат зависит от взносов, уплаченных на накопительную пенсию в течение трудовой деятельности.