15 новых УЗИ-аппаратов общей стоимостью почти 110 миллионов рублей закупили для 12 медорганизаций Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Обновление

15 новых УЗИ-аппаратов общей стоимостью почти 110 миллионов рублей закупили для 12 медорганизаций Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Обновление получили следующие учреждения: – Центральная городская больница г. Коврова – 2 аппарата; – Гусь-Хрустальная ЦРБ – 2 аппарата; – Муромская РДБ – 2 аппарата; – Александровская РДБ – 1 аппарат; – Вязниковская