Отправились двое новых русских (НР) в тайгу на лосей охотиться. Наняли вертолет. Летчик их на место доставил и говорит:
- Имейте в виду, больше двух лосей борт взять не может. Не потянет вертолет.
Потом прилетает, чтобы клиентов забрать - а те четырех лосей настреляли.
Летчик им:
- Нет, только двух возьму. Я же предупреждал. Ну нельзя перегружать машину.
А новые русские ему:
- Ну о чем базар, командир? Ты не волнуйся, мы тебе заплатим. Мы год назад здесь охотились, тоже тогда четырех лосей завалили. Так летчик тоже тогда сомневался, мы ему заплатили, он всех взял. И тебя не обидим.
Уговорили, короче. Погрузили всех, взлетели, через две минуты упали. Через час пришли в сознание. Один НР спрашивает у другого:
- Мы где?
- Похоже, метров 200 от того ме
еще анекдот!