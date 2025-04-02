В Музее Ивана Грозного завершилась благотворительная акция «Книги детям».

В Музее Ивана Грозного завершилась благотворительная акция «Книги детям», организованная по инициативе музея-заповедника «Остафьево».«В результате проекта, который был запущен полтора месяца назад, в Международный день книгодарения, нами было собрано почти 2000 книг. Прошлым летом музей уже участвовал в добром почине коллег, тогда у нас была «Солдатская библиотека», на формирование которой откликнулось много жителей района. Теперь же акция в «Слободе» приобрела больший масштаб – люди привозили книги из Москвы, Кольчугино, Киржача. Многие отдавали настоящие домашние библиотеки. К акции присоединились общественная организация ветеранов, детские сады. Причем, эти участники специально докупали новые книги. Особенно тронули малыши. Они несли в музей стопки книг, перевязанные нарядными ленточками. Чтобы ребятам запомнилось доброе дело, специально для них мы провели экскурсии по новой выставке к 80-летию Победы «Время героев», а еще вручили благодарственные письма», - поделилась подробностями специалист по связям с общественностью музея-заповедника Светлана Вершинина.Благотворительный проект «Книги детям» завершился 2 апреля – в Международный день детской книги. Теперь «правильные» произведения в сопровождении волонтерского объединения «Дорога добра» отправятся в новые регионы России, где очень нуждаются в хорошей литературе без искажения фактов на русском языке. Школьная классика, детские сказки и научные энциклопедии станут доступными в детских садах, школах и поселковых библиотеках Донецкой и Луганской Народных Республик.Передача книг из Музея Ивана Грозного в «Русский Парнас», запомнилась не длинной дорогой (расстояние между музеями – 165 км), а радушным приемом и увлекательной экскурсией, которую организовали для музейщиков «Александровской слободы» коллеги из «Остафьево» (бывшая загородная усадьба Вяземских-Шереметевых, где любили бывать знаковые фигуры Золотого века русской поэзии).