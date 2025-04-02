До 140 километров в день преодолевает один мобильный менеджер ВТБ чтобы обеспечить жителям Владимирской области доступ к финансовыми услугам банка.

До 140 километров в день преодолевает один мобильный менеджер ВТБ чтобы обеспечить жителям Владимирской области доступ к финансовыми услугам банка. Выездной сервис позволяет клиентам в населенных пунктах, где нет отделений ВТБ, заказать продукты банка на дом. Специалисты не просто привозят карты, они еще и консультируют, помогают настроить цифровые сервисы – все, как при очном посещении офиса. За день выездные менеджеры посещают до 100 клиентов. Об этом на пресс-конференции посвященной итогам работы банка сообщил управляющий ВТБ во Владимирской области Сергей Озерянский.Ежемесячно банк ВТБ получает и отрабатывает более 100 тысяч заявок на доставку от жителей России. Чаще всего клиенты заказывают дебетовые карты (38%) и перевод заработной платы (14%). Каждый десятый клиент оформляет накопительные счета и депозиты, 8% – кредитные карты, еще 8% обращаются за помощью по подключению программы лояльности.Сегодня во Владимирской области уже 60% жителей охвачены сервисом доставки – услуга доступна в 56 населенных пунктах региона. ВТБ стремится сделать свои продукты доступными как можно большему числу людей, поэтому на территории Владимирской области динамично развивается не только курьерская доставка финансовых продуктов ВТБ. Активно расширяется и улучшается офисная сеть. В марте новое отделение открылось в Кольчугино. А до конца года планируются переезды нескольких действующих точек в новые локации.«Наша миссия – помогать людям, воплощать их планы в жизнь, создавая лучшие финансовые решения. ВТБ – это команда профессионалов, лидеры рынка, мы будем и дальше работать для клиентов Владимирской области и всей страны», – отметил Сергей Озерянский.Реклама. Банк (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000