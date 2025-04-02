С 2004 года она работает в департаменте ЖКХ.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области Елена Семёнова покинет свой пост. По данным источников Владимирских новостей, контракт с ней продлеваться не будет, и её заместитель Сергей Маевский займет вакантную должность. Дата смены руководства пока не уточняется.На прошлой пресс-конференции 2 апреля Елена Семёнова отказывалась комментировать информацию о своём возможном уходе.Елена Семёнова родилась в 1978 году во Владимире и имеет диплом Владимирского государственного университета по специальности «экономика и управление на предприятиях городского хозяйства». С 2004 года она работает в департаменте ЖКХ, пройдя путь от специалиста до министра.