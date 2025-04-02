16 апреля Омск станет площадкой для первого международного форума устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества.

16 апреля Омск станет площадкой для первого международного форума устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества. Подготовка к мероприятию продолжается, ключевые организационные вопросы обсуждены на уровне региональных властей. Об этом в своём телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко.Среди приоритетных задач – транспортное обслуживание, обеспечение безопасности, медицинское сопровождение, участие волонтёров, а также культурная программа. Форум проходит в рамках Года устойчивого развития ШОС, объявленного в 2025 году.О своём участии уже заявили главы российских регионов, представители министерств и ведомств, делегации из Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Белоруссии, а также топ-менеджеры ведущих банков и крупных компаний.Организаторы форума уверены, что совместными усилиями обеспечат высокий уровень проведения мероприятия и создадут комфортные условия для всех гостей.