Термальный комплекс «Воткинские термы» в небольшом городе Воткинске (Удмуртия) с населением менее 100 тысяч человек показал исключительные финансовые результаты.

По итогам 2024 года прибыль объекта составила 73,4 млн рублей, что почти вдвое превышает показатель предыдущего года (40,6 млн рублей в 2023 году).Проект, реализованный местным предпринимателем Юрием Бычковым, стал пионером формата городских терм в России. Открытый 10 лет назад комплекс площадью 2,5 тыс. кв. м не только полностью окупился за два года, но и продолжает наращивать экономические показатели.Эксперты отмечают, что успех «Воткинских терм» опровергает распространённое мнение о нерентабельности подобных объектов в малых городах. Комплекс стал значимым фактором развития местного туризма, наряду с музеем-усадьбой П.И. Чайковского.«Этот проект доказал свою жизнеспособность без расширения площадей и роста количества местного населения. Секрет успеха — в грамотной бизнес-модели и качестве услуг», — комментирует отраслевой аналитик.На основе воткинского опыта Бычков разработал франшизу «Городские термы», которая теперь тиражируется в других регионах страны. Предстоящий летний сезон, по прогнозам, принесёт комплексу новые рекорды посещаемости.