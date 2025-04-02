10 гектаров травы пострадало от огня у дервени Новая Быковка в Камешковском районе 1 апреля. О пожаре сообщили в 18:35, рассказали в соцсетях Россоюзспаса области. Вообще в тот день спасатели

10 гектаров травы пострадало от огня у дервени Новая Быковка в Камешковском районе 1 апреля. О пожаре сообщили в 18:35, рассказали в соцсетях Россоюзспаса области. Вообще в тот день спасатели выезжали на 2 пала травы. Первое возгорание произошло в поселке Лесной. Там трава загорелась в районе трех часов дня. Специалисты потушили 5000 квадратов. Напомним, что