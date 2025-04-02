Сотрудница муниципального учреждения присвоила казенные деньги, чтобы погасить кредиты. Женщина занималась бухгалтерским обслуживанием спортшколы «Судогодец». Преступление вскрылось во

Сотрудница муниципального учреждения присвоила казенные деньги, чтобы погасить кредиты. Женщина занималась бухгалтерским обслуживанием спортшколы «Судогодец». Преступление вскрылось во время прокурорской проверки. Надзорное ведомство изучило финансовые документы спортивной школы. Причем бухгалтерское обслуживание осуществляла подведомственная администрации района муниципальная организация, где как раз и работала фигурантка. Из пресс-релиза прокуратуры области В ходе изучения финансовых документов вскрыт факт присвоения