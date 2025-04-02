Его первая поездка в город состоялась в декабре 2000 года.

Президент России Владимир Путин назначил расширенное заседание президиума Госсовета на 15 апреля в Доброграде. Указ об этом уже опубликован.Это не первый визит Путина во Владимирскую область: его первая поездка состоялась в декабре 2000 года, когда он ознакомился с музеем-заповедником и встретился с руководителями регионов. Тема предстоящего заседания - «Развитие инфраструктуры для жизни». Подготовку и проведение мероприятия поручено администрациям президента и властям региона.Напомним, ранее мы писали, что четыре жителя Владимирской области получили награды от Путина.