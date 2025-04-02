От военнослужащих было 1660 обращений.

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова представила отчет о своей деятельности за 2024 год, в котором указала, что в прошлом году было зарегистрировано 5248 обращений. Документ опубликован на сайте уполномоченного.Наибольшее количество запросов поступило от участников специальной военной операции (СВО) и их семей (1660 обращений), а также от работающего населения (1972 запроса).Отметим, что в 2023 году было зарегистрировано 611 обращений от бойцов СВО.47,2% обращений касались защиты социальных прав, включая вопросы здравоохранения, жилья, социальных выплат и трудовых отношений. В результате рассмотрения обращений права 1151 человека были восстановлены, что составляет всего 21,9% от общего числа. Также 2708 заявителям были разъяснены возможности защиты своих прав.