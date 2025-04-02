Она оформила ложное свидетельство о рождении.

Во Владимирской области силовики задержали цыганку, которая получала выплаты на выдуманного ребенка. Она оформила ложное свидетельство о рождении малыша и кочевала по разным регионам России. Подробности — в материале .Жила на пособияСейчас женщина проживает в Подмосковье, но попалась на преступлении во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Правоохранители установили, что еще в сентябре 2020 года обвиняемая просто выдумала ребенка.Неустановленные лица в рамках преступного сговора согласились оформить документы.«Позже, зарегистрировав на основании указанного свидетельства несуществующего ребёнка по месту пребывания на территории Брянской области, злоумышленница оформила на него причитающиеся «детские» пособия на общую сумму свыше 100 тысяч рублей», — добавили в прокуратуре.Летом 2021 года женщина переехала во Владимирскую область. Здесь она получила свидетельства о регистрации по месту жительства себя и несуществующего ребенка, а затем подала заявление на предоставление мер социальной поддержки. В итоге аферистка получила больше 230 тысяч рублей и потратила пособия по своему усмотрению.Грозит до шести летСоцзащита одобрила пособия для мошенницы во время пандемии коронавирусной инфекции. Тогда проверки заявителей были минимальные из-за социальной обстановки и карантина.Далее женщина сделала регистрацию еще по двум адресам — в Московской и Владимирской областях. И повторила «трюк» с пособиями.«Общий ущерб, причинённый преступлением превысил 800 тысяч рублей», — указали в ведомстве.Мошеннице, которая придумала ребенка для своей выгоды, грозит до шести лет лишения свободы. Материалы уголовного дела передали в Павлово-Посадский городской суд Московской области.