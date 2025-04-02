Были изъяты более 90 кг прекурсоров и 41 кг метилэфедрона.

Во Владимирской области ликвидированы две нарколаборатории. Об этом рассказали в пресс-службе МВД. В ходе операции, проведенной сотрудниками УНК УМВД России при поддержке Росгвардии, были изъяты более 90 кг прекурсоров и 41 кг метилэфедрона.Первую лабораторию обнаружили в дачном доме в Александровском районе, где 35-летний иностранец с поддельным паспортом планировал изготовление наркотиков. Вторая лаборатория находилась в Киржачском районе, ее организатором оказался 33-летний уроженец Челябинска.Кроме того, полицейские нашли тайники в лесу с еще 20 кг запрещенных веществ и задержали наркокурьера. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, и оба они заключены под стражу.