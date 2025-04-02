Во Владимирской области ликвидировали две нарколаборатории – в Александровском и Киржачском районах. Злоумышленники действовали раздельно и не были связаны между собой. В

Во Владимирской области ликвидировали две нарколаборатории – в Александровском и Киржачском районах. Злоумышленники действовали раздельно и не были связаны между собой. В Александровском районе наркобаза разместилась в дачном доме в одной из деревень. Лабораторию оборудовал 35-летний иностранец с поддельным паспортом РФ. Оперативники изъяли 92 килограмма прекурсоров – ингредиентов, из которых злоумышленник собирался производить мефедрон. Для