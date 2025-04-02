В Доброграде состоится расширенное заседание Президиума Государственного совета РФ. Соответствующий документ Президент подписал 1 апреля. Обычно такие заседания проходят под руководством

В Доброграде состоится расширенное заседание Президиума Государственного совета РФ. Соответствующий документ Президент подписал 1 апреля. Обычно такие заседания проходят под руководством Владимира Путина. Однако утверждать, что он приедет в Доброград – пока нельзя. В правительстве области комментировать информацию о прибытии Президента в Ковровский район отказались. Тем более, что участие Владимира Путина может пройти и в