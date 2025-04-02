Семейный скандал превратился в уголовное дело. Жительница Владимира, испугавшись пьяного мужа, вызвала полицию. В итоге супруг избил правоохранителя. Инцидент произошел 21 декабря прошлого

Семейный скандал превратился в уголовное дело. Жительница Владимира, испугавшись пьяного мужа, вызвала полицию. В итоге супруг избил правоохранителя. Инцидент произошел 21 декабря прошлого года. Пьяный владимирец вернулся домой и устроил скандал. Во время ссоры он заявил жене, что поедет к матери в Муром. Уже в подъезде мужчина передумал и решил вернуться в квартиру. Испуганная женщина