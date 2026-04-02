Из регионального бюджета землякам, имеющим нарушения слуха, станут возмещать стоимость комплектующих, необходимых для постгарантийного ремонта импланта. Это стало возможным благодаря совместной работе депутата Госдумы РФ от Владимирской области и регионального правительства.Как рассказал парламентарий на своей странице в соцсети, в первую очередь выплаты затронут детей и молодёжь с нарушениями слуха, так как именно для них чаще всего проводят кохлеарную имплантацию. Однако правом на субсидию обладают все жители Владимирской области, вне зависимости от возраста.Чтобы получить компенсационную выплату, инвалид по слуху должен лично обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Гражданину нужно написать заявление о расходах на ремонт импланта и приложить подтверждающие документы.Также при себе необходимо иметь паспорт и его копию, а детям — свидетельство о рождении. Кроме того, следует взять копию справки об инвалидности, а также выданную не раньше трёх месяцев назад справку от врача о наличии имплантата.Компенсацию будут выплачивать раз в год по факту расходов, но не больше 20 тыс. рублей.