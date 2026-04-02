К председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обратилась жительница Петушков, семья которой оказалась в непростой жизненной ситуации. Об этом рассказали наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на пресс-службу ведомства.Было установлено, что заявительница, её дочь и маленькая внучка обитают в двухквартирном деревянном доме, построенном в 1948 году. Строение несколько лет назад признали аварийным, однако семье до сих пор не предоставили новое жильё. Кроме того, в доме отключили электроснабжение.По данному факту СУ СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело. Подробный доклад о ходе расследования и принятых мерах представят Александру Бастрыкину.