В Александровском районе дальнобойщики нашли лазейку: они обходят весовой контроль на трассе Струнино‑Площево и едут через Бакшеево, Залесье и улицу Радио в Александрове. Из‑за этого дороги снова разрушаются, а водители грузовиков то и дело нарушают ПДД.Еще недавно ситуация выглядела лучше: после жалоб жителей Бакшеево и вмешательства Народного фронта организовали альтернативный выезд с карьеров — в обход деревни. Тогда же на трассе поставили весовой контроль. Но перевозчики быстро отыскали новый маршрут, чтобы избежать штрафов.В итоге активисты обратились в районную администрацию и направили обращение в прокуратуру Владимирской области. Они настаивают на установке знаков, ограничивающих нагрузку на ось — это могло бы сдержать многотонные фуры.