Губернатор Александр Авдеев совершил рабочую поездку по областному центру, а после провел совещание с городскими чиновниками, инвесторами и подрядчиками.Главные новости касаются привокзальной площади и улицы Вокзальной. Там возобновили масштабное обновление инженерных коммуникаций. Такого ремонта не было больше 40 лет.В апреле изменится схема движения на площади, уберут транспортные опоры, а троллейбусы до ж/д вокзала будут ходить на автономном ходу. Для этого в прошлом году закупили 15 специальных машин.В этом году планируют закончить основные строительно‑монтажные работы и обновить фасад автовокзала.Из резервного фонда области выделят 21,8 млн рублей на капремонт фасадов домов № 9, 11 и 13 на улице Вокзальной.Озеленение и установку малых архитектурных форм проведут в следующем году.