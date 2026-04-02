Во Владимирской области окончательно решился судьбу «криминального короля» из Петушинского района. Владимирский областной суд признал мужчину виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Апелляционный суд оставил приговор без изменений — теперь решение вступило в законную силу.В ходе следствия выяснилось, что в 2013–2014 годах на «сходке» (собрании криминальных авторитетов) осужденный прошел «инаугурацию» по воровским традициям и получил статус «положенца» — то есть занял верхушку преступной лестницы.С этим статусом мужчина стал настоящим «управленцем» в криминальном мире: подбирал «кадры» из числа авторитетов, распределял деньги, разрешал споры между участниками иерархии, контролировал преступную среду. Помимо этого, дома у него нашли пистолет с патронами — что стало ещё одним пунктом в обвинении.Суд вынес приговор: 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.