Прокуратура Владимирской области требует изменить основание увольнения бывшего преподавателя юридического института ФСИН с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия». Мужчина систематически нарушал антикоррупционный запрет на предпринимательскую деятельность, сообщили в надзорном ведомстве. Проверка показала, что супруга преподавателя владела несколькими автомобилями: Mitsubishi Pajero, KIA Rio и девятью Hyundai Solaris. Часть машин сдавалась в аренду