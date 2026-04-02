Идею предложил Народный фронт.

Во Владимирской области готовятся поддержать тяжелораненых участников СВО. Депутаты рассмотрят инициативу о внеочередном праве на получение земли для бойцов с инвалидностью I группы из‑за боевых ранений.Идею предложил Народный фронт, а фракция «Единая Россия» в областном парламенте ее единогласно поддержала. Председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова подчеркнула: те, кто защищал страну ценой здоровья, не должны сталкиваться с трудностями при получении льгот.В 2025 году во время прямой линии с президентом из Владимирской области поступило 1 830 обращений по вопросам СВО, и 129 из них касались именно земельных льгот.