Во Владимирской области в рамках реализации нацпроектов и госпрограмм в десятках детских образовательных учреждений проходят строительные и ремонтные работы. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и обнаружили, что по ряду объектов имеются риски нарушения сроков и условий контрактов.К примеру, в Лакинске в марте прошлого года был подписан договор стоимостью более 483 млн рублей на возведение детского сада на улице Кирова. Подрядчик обязан закончить все работы до октября 2026 года, и по графику к настоящему времени должно быть возведено уже четыре этажа здания. Но по факту пока построен только один.«С целью недопущения срыва срока контракта подрядчику объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства. Указано на необходимость активизации работ на объекте», — говорится в опубликованном сообщении.