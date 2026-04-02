В Селивановском районе прокуратура выявила нарушения соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации сбора ТКО. Об этом сообщила надзорного ведомства.Во время организованной проверки было установлено, что региональный оператор несвоевременно вывозил мусор с ряда контейнерных площадок в посёлках Первомайском, Костенец, Красная Горбатка, деревнях Юромка, Неклюдово, Жары, Ярцево и Бельково.В результате в адрес руководителю организации внесли прокурорское представление с требованием устранить допущенные нарушения, а также произвести перерасчёт за некачественно оказанные услуги.«После прокурорского вмешательства контейнерные площадки очищены от мусора, жителям района произведён перерасчёт на сумму более 270 тысяч рублей», — говорится в опубликованном сообщении.