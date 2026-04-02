Во Владимире горожанина наказали за публичные высказывания, дискредитирующие российских военнослужащих. Об этом рассказали наши коллеги из СМИ, сселась на Ленинского районного суда.Инцидент произошёл 10 марта на проспекте Строителей. Мужчина был пьян, вышел на балкон и стал выкрикивать лозунги, в которых отражал своё негативное отношение к армии.Гражданин орал почти два часа, пока на место не приехали полицейские и не составили протокол.В результате суд оштрафовал владимирца на 30 тыс. рублей.