Владимирские таможенники передали 15 внедорожных багги в подшефную воинскую часть. Техника пригодится бойцам, которым нужны средства передвижения. Общая стоимость машин — около 900 тысяч рублей.Транспорт ввезли из Китая, но не оформили по правилам, то есть не прошли таможенное декларирование. Суд постановил конфисковать внедорожники в пользу государства.Отправить технику военным предложили в Владимирском региональном штабе «Народного фронта» — идея воплотилась в жизнь.