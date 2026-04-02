Атлет из Владимирской области Павел Колгушкин отлично выступил на первенстве России U16. Об этом сообщила регионального Минспорта.Соревнования по греко-римской борьбе проходили в Уфе и посвящались памяти башкирского спортсмена, Героя России Максима Серафимова. В мероприятии приняли участие более 570 атлетов из 65 субъектов РФ.Несмотря на серьёзную конкуренцию, наш земляк сумел проявить себя. В весовой категории до 75 кг Павел Колгушкин завоевал бронзу.«Поздравляем Павла и весь тренерский штаб с отличным выступлением!» — говорится в опубликованном сообщении.