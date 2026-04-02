Во Владимире удалось предотвратить крупное мошенничество. 78‑летний горожанин чуть не лишился 10 миллионов рублей из‑за телефонных аферистов.Мошенники несколько дней запугивали пенсионера и под страхом уголовной ответственности запрещали ему рассказывать о звонках даже супруге. В итоге мужчина собрался снять все сбережения с вкладов в разных банках.Но ситуацию переломили сотрудники одного из банковских отделений. Они заметили растерянность клиента и сразу связались с полицией. На место оперативно приехала старший участковый уполномоченный УМВД по Владимиру Анастасия Манькова. Всего за 20 минут она помогла мужчине выйти из‑под влияния мошенников и уберегла его от потери огромной суммы.За бдительность сотруднице банка вручили благодарность от начальника городского УМВД.