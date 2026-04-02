Во Владимирской области разгорается коррупционный скандал. Сотрудница УФСИН вместе с супругом оказалась в центре внимания прокуратуры. Выяснилось, что пара приобрела солидное имущество, которое никак не «бьётся» с их официальными доходами.Речь идет о двух земельных участках (по 700 «квадратов» каждый) в селе Сновицы — общая стоимость 1 млн рублей и жилом доме (269,7 кв. м) на одном из участков — кадастровая стоимость более 4,7 млн рублей.Все это оформили в собственность с марта 2022-го по октябрь 2023 года. Однако доходы семьи никак не оправдывают такие траты. Особенно учитывая, что муж чиновницы с 2016 года официально безработный.Прокуратура обратилась в суд с требованием изъять недвижимость в пользу государства. Фрунзенский районный суд города Владимира по ходатайству прокурора наложил на имущество арест.