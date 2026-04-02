В городе Кольчугино девочка 2017 года рождения провалилась в пустой бетонный колодец глубиной около восьми метров. Об этом сообщила СУ СКР по Владимирской области.По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что вечером 31 марта ребёнок гулял на улице и Матросова наступил на ветхий деревянный настил. Доски проломились, и девочка упала. К счастью, серьёзных травм она не получила.«Следователем СК незамедлительно проведен осмотр места происшествия. Организовано медицинское освидетельствование ребенка на предмет наличия телесных повреждений. Истребована документация об организации и лицах, ответственных за обслуживание эксплуатационного люка. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.