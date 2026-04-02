В городе Кольчугино девочка 2017 года рождения провалилась в пустой бетонный колодец глубиной около восьми метров. Об этом сообщила СУ СКР по Владимирской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что вечером 31 марта ребёнок гулял на улице и Матросова наступил на ветхий деревянный настил. Доски проломились, и девочка упала. К счастью, серьёзных травм она не получила.
«Следователем СК незамедлительно проведен осмотр места происшествия. Организовано медицинское освидетельствование ребенка на предмет наличия телесных повреждений. Истребована документация об организации и лицах, ответственных за обслуживание эксплуатационного люка. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.