Начальник УМВД РФ по Владимирской области Игорь Белецкий представил депутатам отчет о работе ведомства за 2025 год. Общее число преступлений снизилось на 8,5% по сравнению с 2024‑м.Стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений, квартирных краж, грабежей и угонов автомобилей. Удалось раскрыть 287 преступлений прошлых лет, в том числе резонансные дела и эпизоды, связанные с организованным криминалом.Киберпреступность сократилась на 15%, хотя ее доля в общей статистике всё ещё высока, а ущерб для граждан остается значительным. Усилилась борьба с нарушениями миграционного законодательства и наркопреступностью, а благодаря помощи народных дружин уличная преступность снизилась на 13%.