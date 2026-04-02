По обвинению в незаконной охоте перед судом предстанет 41-летний житель Коврова. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что в апреле 2025 года фигурант в лесу застрелил лося и лосиху, хотя точно знал, что охота на данных животных разрешена только с сентября по январь. Гражданин разделал туши и взял мясо. Причинённый ущерб составил 640 тыс. рублей.Останки лосей обнаружил местный егерь и вызвал полицию.Отмечается, что житель Коврова свою вину признал и возместил причинённый урон.«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в опубликованном сообщении.